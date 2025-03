Knapp ein Jahr nachdem Ron Rivera als Head Coach der Washington Commanders gefeuert wurde, hat der 63-Jährige einen neuen Job. Allerdings nicht in der NFL.

Ron Rivera ist zurück im Football-Business - allerdings nicht in der NFL!

Wie die California University mitteilte, wird Ron Rivera beim Football-Programm der Golden Bears die Position des General Managers übernehmen. Für Rivera, der 26 Jahre lang als Coach in der NFL tätig war, ist es der erste Job im College Football.

Nach eigenen Angaben wird der 63-Jährige in allen Bereichen des Football-Teams der California University involviert sein – vom Training und der Zusammenarbeit mit Head Coach Justin Wilcox über den Umgang mit dem Transfer-Portal bis hin zu repräsentativen Aufgaben, wie dem Kontakt zu Spendern, berichtet "ESPN".

Rivera kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Von 1981 bis 1983 spielte er drei Jahre lang als Linebacker an der Uni in Kalifornien, ehe er 1984 in der zweiten Runde des NFL-Drafts von den Chicago Bears verpflichtet wurde.

"Riverboat Ron“ führte im Januar noch Coaching-Gespräche mit den Bears und den New York Jets. Nachdem diese allerdings ohne positives Ergebnis endeten, deutete er schon im Februar eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte an – und schrieb dabei sogar Bill Belichick einen Anteil daran zu.