College football

College Football - Michigan Wolverines: Absage für mögliches Spiel in Frankfurt

  • Veröffentlicht: 06.11.2025
  • 09:53 Uhr
  • ran.de

Kein College Football in Frankfurt: Die Michigan Wolverines lehnen ein geplantes Spiel im Deutsche Bank Park gegen die West Michigan Broncos ab.

Der Plan, nach der NFL auch Spiele im College Football in Deutschland auszutragen, hat einen herben Dämpfer erhalten.

Der eigentlich für 29. August 2026 in Frankfurt geplante Saisonauftakt der Michigan Wolverines gegen die West Michigan Broncos wird nun doch nicht im Deutsche Bank Park in Frankfurt stattfinden.

Wolverines-Sportdirektor Warde Manuel: "Wir haben eine gründliche und umfassende Bewertung in Bezug auf die Austragung eines internationalen Spiels vorgenommen. Auf der Grundlage der Analyse aller Faktoren kamen wir zu dem Schluss, dass es am besten ist, das Spiel wie ursprünglich für die Saison 2026 geplant in Ann Arbor auszutragen."

Das Wichtigste zum College Football in Kürze

  • Spielplan

  • Tabellen

"Ich möchte Eintracht Frankfurt und ihrem Stadionmanagement für all die Arbeit danken, die sie in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern geleistet haben, um dieses Spiel zu ermöglichen", sagte Manuel weiter.

Unstimmigkeiten zwischen Wolverines und NCAA?

Grund für die nun erfolgte Absage dürften laut "Bild" Unstimmigkeiten zwischen den Michigan Wolverines und der US-College-Liga (NCAA) sein.

Dem Bericht nach erhielten die Wolverines zunächst die Zusage der NCAA von 20 Millionen Dollar für den Verlust der Ticketeinnahmen und die Reisekosten nach Frankfurt. Nun zog die NCAA aber wohl die Bewilligung zur Kostenbeteiligung zurück.

VIDEO: Viel Spott für Rebuild-Strategie der Jets

Tatsächlich hätte für die Michigan Wolverines die Austragung eines Heimspiels in Frankfurt statt im heimischen Michigan Stadium erhebliche finanzielle Einbußen mit sich gebracht.

Laut US-Medien nehmen die Wolverines bei jedem Heimspiel in der NCAA neun Millionen US-Dollar ein. Sie tragen ihre Spiele im mit 107.601 Plätzen größten Stadion der USA aus.

