Sänger Pitbull kauft Namensrechte von College-Stadion der Florida International University

Der weltbekannte Sänger Pitbull hat sich die Namensrechte des Stadions der Florida International University gesichert.

von Philipp Schmalz

"Mr. Worldwide"! Das Football-Stadion der Florida International University wird in den kommenden fünf Jahren "Pitbull-Stadium" heißen. Das gab die Universität bekannt. Der Sänger zahlt für die Namensrechte dem Vernehmen nach rund 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr.

"Was wir hier tun, ist bahnbrechend. Wir schreiben Geschichte. Hier wird Geschichte geschrieben. Sie werden sehen, dass jede andere Universität dasselbe tun will. Aber der Unterschied ist, dass wir das nicht aus Propagandagründen tun, sondern weil wir es mit dem Herzen tun", so der 43-Jährige.

Im Zuge des Deals verpflichtete sich der Sänger demnach zusätzlich dazu eine Hymne für die FIU zu komponieren, pro Jahr zwölf Social-Media-Posts über die Uni abzusetzen und während der Vertragslaufzeit bei Finanzierungsveranstaltungen aufzutreten.

Zudem darf Pitbull das Stadion während der gesamten fünf Jahre des Deals insgesamt zehn Tage im Jahr nutzen.