Den Helvetic Mercaneries gelingt in der ELF mit der Verpflichtung eines langjährigen NFL-Spielers ein personeller Coup.

Personalcoup in der European League of Football! Die Helvetic Mercenaries haben die Verpflichtung des langjährigen NFL-Receivers Keelan Cole bekanntgegeben.

Der 31-Jährige spielte während seiner Laufbahn in der besten Football-Liga der Welt für die Jacksonville Jaguars, New York Jets und Las Vegas Raiders und brachte es in sechs Jahren und 93 Spielen auf 197 Catches für 2.832 Yards und 14 Touchdowns. Laut "Spotrac" wanderten in dieser Zeit rund 12,5 Millionen US-Dollar auf sein Konto.

Zustande kam der Kontakt zwischen Cole und den Mercenaries über deren aktuellen Head Coach Marcus Herford. Dieser kennt den Passemfpänger noch aus gemeinsamen College-Zeiten und hielt seitdem stets den Kontakt.

"Keelan und ich haben bereits vor vier Jahren über diese Möglichkeit gesprochen. Er wollte gegen Ende seiner Karriere unbedingt in Europa spielen, um sein Wissen an junge Spieler weiterzugeben", wird Herford in der Mitteilung der Schweizer Franchise zitiert.