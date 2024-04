Dass die Kölner also für einen temporären Umzug die Stadtgrenzen würden verlassen müssen, war klar. "Wir haben uns dann relativ schnell auf den Tivoli in Aachen festgelegt", berichtet General Manager Christoph Lörcks im ran -Gespräch.

Grund ist die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das Stadion, wie auch alle anderen tauglichen Plätze in der Rheinmetropole, wird für die Infrastruktur der EURO gebraucht.

Vielmehr rauchten die Köpfe in der Zentrale der ELF-Franchise Cologne Centurions. Denn: Wie dem Team von der Stadt Köln mitgeteilt wurde, steht die eigentliche Heimstätte - das Südstadion in Köln - im Sommer 2024 nicht zur Verfügung.

Aufgrund der Fußball-EM in Deutschland im Sommer müssen die Cologne Centurions für vier Spiele an den Aachener Tivoli ausweichen. Die Vorbereitungen sind umfangreich, der Terminkalender ist eng. Auch, weil die Centurions nicht die einzigen mit Interesse am Stadion sind.

Um ein American-Football-Spiel auszurichten, sind an der Arena tatsächlich keine Umbauten nötig. Die Kabinenräume reichen auch für einen größeren Football-Kader, Goal Posts und Gameclock sind mobil an- und abbaubar.

Das werden auch die Centurions, wenn auch nur vorübergehend. "Der Sportpark Soers (Sportkomplex in Aachen, zu dem neben dem Tivoli auch das CHIO-Gelände gehört, Anm. d. Red.) steht für Spitzensport in unserer Region, da ist so eine Anfrage aus einer Sportart, die sich steigender Beliebtheit erfreut, natürlich interessant", bestätigte Sigrid Heeren von der Aachener Stadionbeteiligung, kurz ASB, im ran -Interview.

Jener Tivoli, der den Namen seines kultigen Vorgängers behalten hat, wurde eigentlich ursprünglich nur für Fußball und den heimischen Verein Alemannia Aachen geplant. Die Alemannia, ursprünglich Eigentümer der Arena, musste den Tivoli jedoch aufgrund finanzieller Schieflagen in den 2010er-Jahren an die Stadt Aachen verkaufen.

Sorgen um Untergrund? Centurions-Rasen ist auch Alemannia-Rasen

"Wir haben natürlich unseren Rasen, der präpariert werden muss", erklärt Heeren weiter. Den Rest müsse der Veranstalter, also in diesem Fall die Centurions, mitbringen: "Wir stellen das Stadion so zur Verfügung, wie es ist."

Geplant ist, dass der Rasen der selbe ist, auf dem auch die heimische Alemannia aktuell um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft. Und sollte das gelingen? "Wir gehen nicht davon aus, dass der Rasen so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass darauf kein Football mehr gespielt werden kann", heißt es.

Sollten die rund 30.000 Fans, die zu den letzten Heimspielen der eigentlich heimischen Schwarz-Gelben strömen, also in Ekstase über die feststehende Rückkehr in die 3. Liga nach elf Jahren Abwesenheit unkontrolliert das Spielfeld fluten, so ist trotzdem kein neuer Untergrund geplant. "Das ist auch mit allen Parteien so abgesprochen", versichert die ASB.