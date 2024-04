Anzeige

Ende Mai schon etwas vor? Dann steigt das Super-Sport-Wochenende auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de.

Das wird super. Das wird sportlich. ProSieben macht den Samstag, 25. Mai, und den Sonntag, 26. Mai, zum Super-Sport-Wochenende.

Mit den Eishockey-WM-Finalspielen live aus Prag. Mit der DTM live aus der Lausitz. Und mit dem ersten Spieltag der European League of Football (ELF).

Angefangen mit dem Qualifying der DTM am Samstagmittag über die beiden WM-Halbfinals, Stuttgart Surge vs. Munich Ravens sowie das große WM-Endspiel am Sonntagabend.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Das gab es noch nie auf ProSieben. Ein ganzes Sportwochenende mit insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung. Schon mal vielen Dank an unser tolles 'ran'-Team, das das Super-Sport-Wochenende für uns auf den Bildschirm bringt. Internationales Eishockey, europäischer Football und nationaler Motorsport. Ich weiß, was ich am letzten Mai-Wochenende schaue."