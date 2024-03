Anzeige NFL-Superstar Tyreek Hill und seine Speed Academy kommen nach Europa. Drei Trainingscamps werden in Kooperation mit ELF-Teams veranstaltet. Auch eine deutsche Franchise ist vertreten. Tyreek Hill gilt als schnellster Mann der NFL. Auch abseits des Felds spielt Geschwindigkeit eine wichtige Rolle im Leben des 30-Jährigen. Gemeinsam mit der von ihm initiierten "Speed Academy" arrangiert er Youth Football & Speed Camps. Wie der achtmalige Pro-Bowler verkündet nun sogar in Europa. Vom 16-23. März finden Trainingscamps in London, Paris, Frankfurt, Mailand und Madrid statt. Dabei kommt es zur Kooperation mit drei Franchises aus der European League of Football.

Wie die ELF in einer Pressemitteilung bestätigt, finden Camps mit den Paris Musketeers (17. März), Frankfurt Galaxy (21. März) und den Madrid Bravos (23. März) statt. Nach der Förderung junger Sportler in den USA erhalten nun auch Talente in Europa die Chance, ihr Können, ihre Schnelligkeit und Athletik in professionellen Trainingseinheiten unter Beweis zu stellen.

