ELF: Frankfurt Galaxy holt Österreicher Sandro Platzgummer

Namhafter Neuzugang für Frankfurt Galaxy. Das ELF-Team verstärkt sich mit Ex-Giants-Profi Sandro Platzgummer.

Frankfurt Galaxy hat sich für die kommende Saison der European League of Football (ELF) mit dem Österreicher Sandro Platzgummer verstärkt.

Der Running Back stand drei Jahre bei den New York Giants in der NFL unter Vertrag (2020-2023), schaffte es aber nie aus dem Practice Squad in den Spieltagskader. Auf den Medizinstudent waren die Giants über das International Pathway Program (IPP) für ausländische Spieler aufmerksam geworden.

Es wird für mich eine besondere Erfahrung, an meiner Karriere als Arzt zu arbeiten und gleichzeitig auf dem höchsten Niveau in Europa zu spielen", sagte der 26-Jährige, der in sechs Vorbereitungsspielen für die Giants auflief. Im Vorjahr gehörte der gebürtige Innsbrucker zum ELF-Kader der Raiders Tirol, fiel nach drei Einsätzen aber wegen einer schweren Knieverletzung bis zum Saisonende aus.

"Einen Spieler mit der Qualität eines Sandro Platzgummer zu verpflichten, macht uns sehr stolz. Diese Verpflichtung unterstreicht aber auch unsere Ambitionen in der kommenden Saison. Wir wollen weiter angreifen", sagte Headcoach Thomas Kösling.