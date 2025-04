Die Bühne für das Mini-Konzert wird mitten in der Cannstatter Kurve aufgebaut.

DIE FANTASTISCHEN VIER werden im Rahmen des Championship Game 2025 am 7. September in der MHP Arena eine spektakuläre Halbzeit-Show liefern.

Die European League of Football (ELF) bringt die Superstars der deutschen Hip-Hop-Szene nach Stuttgart!

Beim ELF-Finale 2025 in Stuttgart treten DIE FANTASTISCHEN VIER in der Halbzeit auf und liefern eine Show.

Für DIE FANTASTISCHEN VIER ist der Auftritt in der MHP Arena in Stuttgart im wahrsten Sinne des Wortes ein Heimspiel. Die Band stammt aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt und ist tief mit der Region verwurzelt. Ein emotionales Highlight ist damit garantiert – nicht nur für die Fans im Stadion, sondern auch für die Band selbst.

In ihrer über drei Jahrzehnte andauernden Karriere haben DIE FANTASTISCHEN VIER zahlreiche Goldund Platinauszeichnungen erhalten, mehrere Nummer-eins-Alben veröffentlicht und ausverkaufte Tourneen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt. Ihr Kultstatus ist ungebrochen – sie sind nicht nur musikalische Wegbereiter, sondern auch fester Bestandteil der Popkultur.

"Aus sportlicher Sicht ist das Finale ohnehin der absolute Höhepunkt des europäischen Footballs. Die beiden besten Teams der besten Liga des Kontinents ermitteln den Champion. Es ist aber unser Anspruch, nicht nur Spitzensport, sondern auch Top-Unterhaltung zu bieten. Die ELF und DIE FANTASTISCHEN VIER sorgen für eine Halbzeit-Show, die es in Europa bei einer Sportveranstaltung noch nicht gegeben hat", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

ELF-Finale: Die Fantastischen Vier in der Halftime-Show

16 ELF-Teams kämpfen um Finaleinzug

Der erste Top-Act für das Championship Game 2025 am 7. September in der MHP Arena steht mit den Fantastischen Vier bereits fest, die Teilnehmer am Finale werden im Verlauf der Saison ermittelt.

An den Start gehen 16 Teams aus neun Nationen: Titelverteidiger Rhein Fire, Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Munich Ravens, Stuttgart Surge, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurios (alle Deutschland), Vienna Vikings, Raiders Tirol (beide Österreich), Fehérvár Enthroners (Ungarn), Panthers Wroclaw (Polen), Prague Lions (Tschechien), Helvetic Mercenaries (Schweiz), Madrid Bravos (Spanien), Paris Musketeers (Frankreich) und Neuling Nordic Storm (Dänemark).

Wer schafft es ins Championship Game der ELF in der Saison 2025? Die Antwort gibt es ab 17. Mai 2025, wenn die ELF-Saison beginnt (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn).

