Hamburg Sea Devils: 5000 Tickets für Heimspiel im Volksparkstadion verkauft

Die Hamburg Sea Devils tragen auch in der kommenden Saison wieder ein Spiel im Volksparkstadion aus. Kurz nach dem Verkaufsstart gingen bereits 5000 Tickets über den Tisch.

Der Zuschauer-Boom in der European League of Football (ELF) hält an.

Nur eine Woche nach der Bekanntgabe, dass die Hamburg Sea Devils in der Saison 2024 ins Volksparkstadion zurückkehren, wurden für das Heimspiel am 14. Juli bereits 5000 Tickets verkauft.

Laut einer offiziellen Mitteilung der Sea Devils wurde das Ziel ausgesprochen, den Zuschauer-Rekord aus dem vergangenen Sommer zu brechen.

Damals waren 32.500 Zuschauer zum Duell mit dem späteren Champion Rhein Fire in die Arena des Fußball-Traditionsvereins Hamburger SV gekommen und hatten für das bestbesuchte Spiel in der Football-Geschichte der Hansestadt gesorgt.

"Wenn man bedenkt, dass sich die European League of Football in der Winterpause befindet, das Spiel erst in sieben Monaten stattfindet und der Gegner noch gar nicht feststeht, ist das eine großartige Marke", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF.

"Wir sind überwältigt von diesem Interesse der Football-Familie und werten es auch als starkes Signal, dass unsere Liga diese hohe Wertschätzung genießt. Das Volkspark-Spiel wird wieder ein Höhepunkt der Saison sein."