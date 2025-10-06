Die neu geschaffene European Football Alliance nimmt Formen an. Der Liga werden zehn bisherige Teams aus der ELF angehören.

Die European Football Alliance will 2026 an den Start gehen und hat dafür die Zusage von zehn Teams. Das gab die EFA am Montag bekannt. Es handelt sich ausschließlich um Franchises, die zuletzt in der European League of Football (ELF) angetreten sind, darunter vier deutsche.

Neben ELF-Champion Stuttgart Surge, Rhein Fire, Frankfurt Galaxy sowie Berlin Thunder wollen auch die Paris Musketeers/Frankreich, Madrid Bravos/Spanien, Vienna Vikings/Österreich, Wroclaw Panthers/Polen, Prague Lions/Tschechien und Nordic Storm/Dänemark in der neuen Liga spielen.

Die EFA war in der abgelaufenen Saison als Reaktion auf die Unzufriedenheit über die Führung der 2021 gestarteten ELF gegründet worden. Zwei Tage nach dem Finale von Stuttgart hatten dann elf Teams ihren Ausstieg aus der ELF bekannt gegeben.

Der Fokus liege "auf dem Aufbau einer nachhaltigen, transparenten und fanzentrierten Liga", hieß es damals von der Union. Der Prozess ist offenbar in vollem Gange, im neuen Jahr soll es mit der EFA losgehen.