- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

Nach vier Jahren in der NFL: Vienna Vikings holen Ex-Spieler zurück

  • Veröffentlicht: 12.02.2026
  • 23:54 Uhr
  • ran.de
Head Coach Chris Calaycay und Bernhard Seikvoits
Head Coach Chris Calaycay und Bernhard Seikvoits© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Freude bei den Vienna Vikings. Ex-Spieler Bernhard Seikovits kehrt nach vier Jahren in der NFL zurück.

Personelle Neuigkeit bei den Vienna Vikings. Das Team aus der American Football League Europe hat die Rückkehr eines Ex-Spielers bekannt gegeben. Bernhard Seikovits, der die vergangenen vier Jahre bei den Arizona Cardinals in der NFL verbrachte, kehrt in die österreichische Hauptstadt zurück.

Seikovits hatte seine Karriere im Alter von zehn Jahren im Nachwuchsprogramm des Vienna Vikings Vereins begonnen. Während er in der Jugend als Quarterback spielte, wechselte er bei den Herren auf die Wide-Receiver-Position.

Im Rahmen des International Player Pathway Program, bei dem man ihm die Wandlung zum Tight End nahe legte, landete er schließlich in der besten Football-Liga der Welt. So nahm Seikovits in den zurückliegenden vier Jahren den International Spot bei den Cardinals ein.

- Anzeige -
- Anzeige -

Seikovits zurück bei den Vienna Vikings

Er lief bei zwölf Preseason-Spielen auf, für einen Einsatz in der Regular Season reichte es nicht. "Wien ist und war immer mein Zuhause. Als es für mich absehbar war, dass meine Zeit in den USA vorerst zu Ende geht, gab es die tolle Möglichkeit, mir meinen Traum wieder für die Vikings zu spielen, zu erfüllen", wird er in der Pressemitteilung des Teams zitiert.

"Natürlich habe ich mir die Angebote anderer europäischer Teams angehört und sortiert, aber von einer Spielerperspektive sind meiner Meinung nach die Vienna Vikings jenes Team in Europa, das dir als Athlet das professionellste Umfeld bietet. Ich freu mich riesig, wieder ein Viking zu sein."

Auch Head Coach Chris Calaycay zeigte sich angetan: "Was für eine Rückkehr! Was für eine Verpflichtung! Wir sind begeistert, Bernhard bei uns zu haben. Er ist ein herausragender Spieler mit einer beeindruckenden Karriere und einer inspirierenden Geschichte. Es ist aufregend für uns, ihn wieder in Wien zu haben. Ich bin sehr glücklich, dass Bernhard wieder ein Viking ist."

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum American Football

NFL: Wie ein Raumschiff! So krass sieht das neue Bills-Stadion aus

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL: Autsch! Mega-Fail bei der Seahawks-Parade

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
imago images 1072345586
News

Wettquoten zum Super Bowl 2027: Seahawks nicht alleiniger Favorit

  • 12.02.2026
  • 14:26 Uhr
ELF
News

ELF-Boss stellt klar: "Saison 2026 wird stattfinden"

  • 12.02.2026
  • 13:53 Uhr
imago images 1072450691
News

Schwänzen für die Seahawks-Parade? Tausende nicht in der Schule

  • 12.02.2026
  • 12:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks World Champions Parade Feb 11, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks linebacker Ernest Jones IV (left), defensive end Leonard Wi...
News

Seahawks-Star schießt gegen Hater: "F***t euch!"

  • 12.02.2026
  • 11:42 Uhr
imago images 1072110489
News

Patriots-Star verliert Super Bowl und wohl auch Freundin

  • 12.02.2026
  • 09:44 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208458 DAVIDxTULIS
News

Kommentar: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren

  • 12.02.2026
  • 09:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots US, Mexico & Canada customers only Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs a...
News

Halftime Show: Die politischen Botschaften von Bad Bunny

  • 12.02.2026
  • 09:43 Uhr
New England Patriots quarterback Drake Maye (10) looks to pass before a sack for a loss of 7 yards in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, Feb...
News

Größte Patriots-Baustelle: Maye braucht Hilfe

  • 12.02.2026
  • 09:43 Uhr