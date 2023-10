49ers kassieren gegen Browns die erste Niederlage der Saison, Dolphins mit erneuter Offense-Gala

Die Offense der Commanders profitierte wiederholt von guter Feldposition: Washington punktete nach einem langen Punt-Return, einer Interception und einem Turnover on Downs. Quarterback Sam Howell verbuchte 151 Passing Yards und drei Touchdowns.

Ein dramatisches Finale zwischen den Cleveland Browns und den San Francisco 49ers beschert Brock Purdy & Co. die erste Niederlage der Saison. Die Dolphins demontieren Carolina, die Bengals, Texans und Vikings gewinnen knapp.

Minnesota gelang somit der zweite Sieg des Jahres (2-4), die Chicago Bears verloren zum fünften Mal in dieser Saison (1-5).

Die Minnesota Vikings gewannen ein Low-Scoring-Game in Chicago, nachdem Bears-Quarterback Justin Fields das Spiel mit einer Handverletzung das Spiel verlassen musste.

Die Cincinnati Bengals bezwangen die Seattle Seahawks dank einer starken defensiven Performance - Seattle musste nach drei Siegen in Folge die zweite Niederlage der Saison hinnehmen.

San Francisco 49ers @ Cleveland Browns 17:19

Dramatisches Finale in Cleveland: 49ers Rookie-Kicker Jake Moody verschoss mit ablaufender Uhr ein 41-Yard-Field-Goal und San Francisco verlor das erste Spiel der Saison. Den Browns gelang auch ohne den verletzten Starting-Quarterback Deshaun Watson der Upset-Sieg.

Die 49ers erwischten einen guten Start: Christian McCaffrey erzielte im ersten Drive des Spiels einen Touchdown und die 49ers gingen im zweiten Viertel mit 10:0 in Führung. Die starke Defensive der Browns bereitete Brock Purdy große Schwierigkeiten - der 49ers-Quarterback warf für magere 125 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Der letzte offensive Drive nach dem Two-Minute-Warning bis an die 23-Yard-Linie der Browns war am Ende durch das verpasste Field Goal fruchtlos.

San Francisco verlor zum ersten Mal in dieser Saison (4-1) und Brock Purdy kassierte die erste Regular-Season-Niederlage seiner Karriere. Cleveland gewann nach der Bye-Week das dritte Spiel des Jahres (3-2).