Die lange Vorbereitung in London hat sich für die Baltimore Ravens ausgezahlt. Das Team von Head Coach John Harbaugh gewann das letzte Spiel im Tottenham Hotspur Stadium in dieser Saison mit 24:16 (18:3) gegen die Tennessee Titans.

Im letzten London Game der NFL-Saison 2023 trafen die Tennessee Titans und die Baltimore Ravens aufeinander. In der Partie durften sich vor allem die Kicker austoben.

Sein Gegenüber Ryan Tannehill warf lediglich für 76 Yards bei einer Passquote von 50 Prozent (8/16) und leistete sich ebenfalls eine Interception durch Geno Stone. Im Schlussviertel musste der Routinier wegen einer Knöchelverletzung an Malik Willis übergeben, der vier seiner fünf Pässe für 74 Yards anbrachte, aber ohne Score blieb.

Mehr als 100 Total Yards durch Henry

Während Henry bei zwölf Carries 97 Yards erlief und zwei Bälle für 16 Yards fing, kam auf der anderen Seite Odell Beckham Jr. bei zwei Catches auf 34 Yards. Erfolgreichster Passempfänger der Ravens war Mark Andrews mit 69 Yards.

Baltimore verbesserte seine Bilanz damit auf 4-2 und übernimmt zumindest vorerst den Platz an der Sonne in der AFC North, Tennessee steht dagegen bei 2-4 und bleibt am Ende der AFC South.

Während sich die Titans nun in ihre Bye Week verabschieden, steht für die Ravens am nächsten Sonntag das Heimspiel gegen die Detroit Lions an.