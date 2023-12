63 Punkte! Las Vegas Raiders demütigen Los Angeles Chargers mit Rekordspiel

Anzeige

Las Vegas gelingt zum Auftakt des 15. NFL-Spieltags nicht nur ein außergewöhnlicher Sieg gegen die Chargers, die Raiders schreiben auch noch Franchise-Geschichte.

Von Franziska Wendler

Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann. Nur drei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen die Minnesota Vikings haben die Las Vegas Raiders zum Auftakt des 15. Spieltags der laufenden NFL-Saison einen Sieg gefeiert – und was für einen!

Im Thursday Night Game siegte das Team um Head Coach Antonio Pierce mit 63:21 gegen die Los Angeles Chargers und sorgte damit für einen Franchise-Rekord. Nie in der Historie hatte die Truppe höher gewonnen. Den zuvor höchsten Sieg gab es im Oktober 2010, als ein 59:14 gegen die Denver Broncos gelang.

Gegen die Chargers führten die Raiders im heimischen Allegiant Stadium zur Halbzeit mit 42:0. Damit fehlten nur drei Punkte zu den New England Patriots, die mit einem 45:0 gegen die Tennessee Titans in der Saison 2009 den aktuellen Rekord für die höchste Halbzeitführung in der NFL-Geschichte halten. Die Chargers wiederum lagen noch nie in ihrer Teamgeschichte zur Halbzeitpause derart hoch in Rückstand.

Eine ansprechende Leistung bot in der Partie unter anderem Raiders-Quarterback Aidan O'Connell, der in der ersten Hälfte vier Touchdown-Pässe an den Mann brachte, so versorgte er Jakobi Meyers, Brandon Bolden und gleich zweimal Tre Tucker.