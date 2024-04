Im "Green Light Podcast" (mit dem ehemaligen NFL-Profi Chris Long als Host) wurde Donald gefragt, an wen er die metaphorischen Titel übergeben würde.

Mit seinem Karriereende hat Aaron Donald eine große Vakanz in der NFL zurückgelassen. Auch in der Frage, wer denn nun eigentlich der beste Defensiv-Spieler der Liga ist.

Aaron Donald mit zahlreichen Auszeichnungen

Gleichzeitig gehören Myles Garrett (Cleveland Browns) und Micah Parsons (Dallas Cowboys) für Donald zum Favoritenkreis.

Donald strich in seiner Karriere eine Reihe an Auszeichnungen und Titeln ein, darunter zehn Pro Bowls, und drei Auszeichnungen zum Defensiv-Spieler des Jahres. Mit den Rams gewann er in der Saison 2021/22 den Super Bowl.