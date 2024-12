Im Anschluss an das 21:26 gegen die Seattle Seahawks sagte der Nachfolger von Robert Saleh auf einen möglichen Quarterback-Wechsel angesprochen, das würde er "nach aktuellem Stand nicht" in Erwägung ziehen. Worte, die Interpretationsspielraum lassen. Denn der aktuelle Stand kann sich schnell ändern.

Diskussionen um die Zukunft von Aaron Rodgers bei den New York Jets gibt es mittlerweile wöchentlich. Nach jeder Niederlage der so ambitioniert gestarteten "Gang Green" werden sie intensiver.

Aaron Rodgers: Interception leitet Wende gegen Seahawks ein

Den Turnover leistete sich Rodgers bei eigener 21:7-Führung, als die Jets neun Yards vor der Endzone standen. Womit er letztlich die Wende mit einleitete. "Diese Plays im zweiten Viertel haben uns das Spiel gekostet", monierte der "Gunslinger", der an diesem Montag seinen 41. Geburtstag feiert.

Er gab auch zu, Williams übersehen zu haben. Dieser verwies auf das für NFL-Verhältnisse hohe Alter des Signal Callers: "Ich denke, er ist ein älterer Typ, der keine schweren Hits mehr einstecken will." Folglich würde Rodgers den Ball wegwerfen und sich abducken, wenn ein Verteidiger mit Tempo auf ihn zugestürmt komme. Darauf hätten es die Seahawks in der Szene abgesehen.

Rodgers fasste derweil zusammen: "Nun, wir sind elf Jungs auf dem Rasen. Manchmal ist es mein Fehler. Heute war das definitiv öfter so." Zur Wahrheit gehört auch, dass er den Ball nach dem erstmaligen Rückstand mit noch 5:25 Minuten wieder in die Hand bekam, die Offense statt zu einem Game Winning Drive lediglich bis 29 Yards an die Endzone heranführte. Somit blieb der Gastgeber in der zweiten Hälfte ohne Score.