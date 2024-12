Die 49ers müssen gegen die Bills nicht nur eine Pleite hinnehmen, sondern auch eine äußerst bittere Verletzung.

NFL-Spieltag zum Vergessen für die San Francisco 49ers. Im Sunday Night Game von Woche 13 setzte es nicht nur eine 10:35-Pleite bei den Buffalo Bills, auch Star-Running-Back Christian McCaffrey erlitt eine Verletzung.

Bei einem 19-Yard-Lauf, der ursprünglich so aussah, als würde er für einen langen Touchdown-Lauf durchbrechen, ging der Sportler erstmalig zu Boden. Einige Spielzüge später hatte der 28-Jährige dann erneut den Ball und gab nach einigen Schritten den Spielzug mit einem Raumverlust für fünf Yards auf.

In der Folge konnte CMC zwar aus eigener Kraft das Spielfeld verlassen und sich auf den Weg zum Medical Tent an der Seitenlinie machen, in das Spiel zurückkehren konnte er aber nicht mehr.

Nach der Partie gab Head Coach Kyle Shanahan vor US-Pressevertretern bekannt, dass McCaffrey eine Bänder-Verletzung im Knie erlitten hat. Diese könnte das vorzeitige Saisonaus für den Leistungsträger bedeuten.

Der Running Back hatte bereits die ersten achten Partien der Saison aufgrund von Achillessehnenproblemen verpasst.