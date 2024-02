Anzeige

Die Atlanta Falcons wollen nach drei stagnierenden Jahren unter Arthur Smith jetzt endlich angreifen. Eine ganz entscheidende Frage ist dabei die nach dem Quarterback.

Von Chris Lugert

Die Atlanta Falcons setzen einmal alles auf Neuanfang. Head Coach Arthur Smith wurde nach drei Jahren ohne wirkliche Weiterentwicklung entlassen, Raheem Morris ist der neue Cheftrainer.

Den Posten des Offensive Coordinators übernimmt Zac Robinson, der wie Morris zuvor bei den Los Angeles Rams aktiv gewesen war.

Mit einem Kader, der in wesentlichen Teilen bereits über viel Talent verfügt, soll endlich der Schritt nach vorne und in die Playoffs gelingen. Eine ganz wichtige Rolle nimmt dabei der kommende Quarterback ein, denn auf dieser Position hatten die Falcons in der abgelaufenen Saison ihre wohl größte Schwachstelle.

Nun äußerte sich Robinson erstmals ausführlich über diese Position - und offenbarte, dass er keinen speziellen Spielertypen sucht. "Ob es jemand eher für die Pocket ist oder einer, der auch mobil ist: Wir schauen, dass wir den bestmöglichen Typen bekommen", sagte Robinson in einer Pressekonferenz.

Dabei seien auch die aktuellen Quarterbacks Desmond Ridder und Taylor Heinicke Teil der Evaluierungen. "Wir schauen uns die Jungs an. Alle Optionen liegen auf dem Tisch", sagte der 37-Jährige.

Robinson spielte von 2010 bis 2013 selbst als Quarterback in der NFL, seit 2019 arbeitete er im Trainerstab von Offensiv-Guru Sean McVay bei den Rams. Dort war er in den vergangenen zwei Jahren für das Coaching der Quarterbacks und das Passspiel verantwortlich. Robinson weiß also, worauf es ankommt. Und was er von einem Quarterback sehen will.