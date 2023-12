Mit einer Bilanz von 13:3 stehen die Ravens nun also als Nummer-1-Seed der AFC fest, die Dolphins rangieren mit einer Bilanz von 11:5 an der Spitze der AFC East und sind ebenfalls bereits für die Playoffs qualifiziert.

Die Touchdowns für die Ravens erzielten Isaiah Likely (2), Zay Flowers, Justice Hill, Patrick Ricard und Charlie Kolar (nach Pass von Tyler Huntley), zudem liefen die Running Backs Gus Edwards und Melvin Gordon III in die Endzone.

Mit dem Sieg konnten sich die Ravens nicht nur den Divisiontitel in der AFC North sichern, sondern auch den heiß begehrten Nummer-1-Seed in der AFC. Damit einher geht eine Bye Week in der ersten Runde der Playoffs und der Heimvorteil während der Postseason.

Erfolg auf ganzer Linie für die Baltimore Ravens! Am 17. Spieltag der Regular Season in der NFL hat das Team von Head Coach John Harbaugh die Miami Dolphins mit 56:19 geschlagen.

Bei dem Team aus Florida lief nur wenig zusammen. Quarterback Tua Tagovailoa glückten zwar zwei Touchdown-Pässe auf De'Von Achane und Cedrick Wilson Jr., er musste aber auch zwei Interceptions hinnehmen.

Zudem verletzte sich der Dolphins-Quarterback kurz vor dem Ende an der Wurfschulter und musste in das Medical Tent am Spielfeldrand gebracht werden. In der Folge konnte er nicht mehr weiterspielen.

Möglicherweise noch schlimmer erwischte es Miami-Linebacker Bradley Chubb, der sich ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzte, schreiend am Boden lag und vom Feld gefahren werden musste.