Russell Wilson auf der Bank: NFL droht Denver Broncos mit Rechtsstreit

Dass die Broncos ihren Star-Quarterback Russell Wilson aus der Starting Line-up streichen wollen, könnte für sie harte Konsequenzen haben.

Von Tobias Wiltschek

Noch bevor die NFL-Spielzeit in die 17. und vorletzte Woche der Regular Season ging, hatten die Denver Broncos für große Aufregung gesorgt.

Head Coach Sean Payton kündigte an, Star-Quarterback Russell Wilson am Sonntag gegen die Los Angeles Chargers (ab 22:25 Uhr im Liveticker) auf die Bank setzen und durch Jarrett Stidham ersetzen zu wollen.

Er führte für diese Entscheidung sportliche Gründe an. "Der Hauptgrund für meine Entscheidung ist, in der Offense einen Funken zu entzünden", so Peyton auf der Pressekonferenz.

Diese Begründung zweifeln aber nicht nur Fans und Beobachter an, sondern auch die NFL und die Spielervereinigung. In einem Schreiben an die Broncos kündigen beide Parteien harte Konsequenzen für den Fall an, dass das Team Wilson wegen vertraglicher Gründe auf die Bank setzt.

Damit verstießen die Broncos unter anderem gegen den geltenden Tarifvertrag und den Vertrag mit ihrem Quarterback.