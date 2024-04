Anzeige

In der laufenden NFL-Offseason wechselte Derrick Henry zu den Baltimore Ravens. Dort bildet er künftig ein tödliches Lauf-Duo mit Quarterback Lamar Jackson. Für diesen hat Henry bereits viel Lob übrig. Und auch andere Teammitglieder schauen gespannt auf die neue Verbindung.

Nach acht Jahren mit den Tennessee Titans ist Star-Running-Back Derrick Henry zu den Baltimore Ravens gewechselt. Damit startet für "King Henry" ein neues Kapitel seiner bisher äußerst produktiven NFL-Karriere. Für den 30-Jährigen heißt es nun: neues Team, neue Stadt, neue Trainer und neue Teammitglieder.

Der Siegeswille bleibt jedoch der gleiche. "Ich möchte den Pokal am Ende des Jahres in die Höhe halten. Aber das fängt schon jetzt an, wenn ich mich anstrenge", wird Henry auf der Internetseite der Ravens zitiert.

Sein Plan für die Offseason ist klar: "Es hat Spaß gemacht, alle kennenzulernen und mich an die Arbeit zu machen, die ich gerne mache."

Weiter sagte Henry: "Ich bin der Neue. Ich wollte sicherstellen, dass ich auftauche und meinen Teamkollegen und der Organisation zeige, dass ich hier bin und mich engagiere."