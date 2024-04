NFL - Tragödie um Pat Tillman: Mutter erneuert Vorwürfe gegen das US-Militär

Genau vor 20 Jahren, am 22. April 2004, kam der damals 27-Jährige im Krieg in Afghanistan ums Leben. Durch eine Untersuchung der US-Army kam später heraus, dass Tillmans Tod das Resultat von unerklärlichen Befehlsentscheidungen gewesen ist.

Die Geschichte von Pat Tillman bewegte die Welt. Der frühere Safety spielte für die Arizona Cardinals, als er nach den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 beschloss, die NFL zu verlassen und zum Militär zu gehen - für ein Jahresgehalt von gerade einmal 18.000 US Dollar. In der NFL hätte er Millionen verdient.

Vor genau 20 Jahren, am 22. April 2004, verstarb Ex-NFL-Star Pat Tillman im Krieg in Afghanistan. Seine Mutter macht dem US-Militär weiterhin schwere Vorwürfe.

Befehlshaber bekamen keine Konsequenzen zu spüren

Das Gegenteil sei der Fall gewesen: "Sie schoben die Schuld auf diese Jungs, diese Kinder. Das waren praktisch noch Kinder. Es ist einfach schrecklich, was sie ihnen angetan haben." Die Mutter selbst wurde von den verantwortlichen Befehlshabern nie kontaktiert: "Ich hörte nie etwas von ihnen. Sie haben sich nie mit mir in Verbindung gesetzt", beklagt sie. "Leider werden viele von ihnen wahrscheinlich bald in Rente gehen, so dass sie wahrscheinlich nie eine Konsequenz spüren werden."

Den früheren Kameraden ihres Sohnes hingegen wünscht sie nur das Beste: "Ich hoffe nur, dass sie die Erinnerungen, die sie an das Geschehene haben, versuchen können loszulassen. Weil sie ein Leben zu leben haben. Und Pat würde wollen, dass sie dieses Leben leben. Er wäre sehr nachsichtig gewesen, wenn er die Umstände gekannt hätte."

Noch heute fragen sich viele Menschen, warum Tillman überhaupt die NFL verließ und in den Krieg zog. "Er wollte immer versuchen, das Richtige zu tun", erklärt seine Mutter. "Ich glaube, dass die Anschläge vom 11. September den Football für ihn trivialisiert hat. Er hatte das Gefühl, dass er mehr tun muss."