Darunter versteht man, dass ein Spieler in zwei verschiedenen Kategorien dreistellige Yard-Werte erzielt. Zuvor hatte der Spielmacher bereits in zwei verschiedenen Playoff-Spielen gegen die Tennessee Titans derart abgeliefert.

In der Kabine wurde es dann laut, wie Quarterback Jackson selbst zugab. Der 27-Jährige sagte nach dem Spiel, dass er in seiner Halbzeitansprache an seine Mannschaftskameraden "viel geflucht" habe, als er sie aufforderte, besseren Football zu spielen.

Baltimores Head Coach John Harbaugh war entsprechend begeistert von seinen Mannen und besonders von seinem Leader. "Lamar hat einen großartigen Job gemacht. Vieles davon entsprang auch seinem Kopf. Er war ganz bei der Sache und hat uns gezeigt, was wir in der zweiten Halbzeit tun mussten", wird der 61-Jährige von "ESPN" zitiert.

In seinem sechsten Jahr in der NFL hat der 32. Pick von 2018 nochmal einen gehörigen Entwicklungsschritt gemacht. Seine Leistungen sind nicht nur auf ganz hohem Niveau sehr konstant, der Quarterback leistet sich auch gefühlt kaum mehr nennenswerte Fehler.

Fans gleichwohl wie Experten als auch Mitspieler kommen in dieser Saison überhaupt nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, wenn es um die Leistungen von Jackson geht, der in wenigen Wochen seinen zweiten Titel als Most Valuable Player erhalten könnte.

Fazit Die Zahlen sprechen natürlich klar für Patrick Mahomes. Allerdings sind die Vorzeichen vor dem Spiel der Divisional Round nicht so klar. Die Chiefs spielen eine Auf-und-ab-Saison, die Bills sind seit Wochen on fire: Und: Erstmals in den Playoffs muss Mahomes mit den Chiefs auswärts ran. Alles ist angerichtet.

Pro-Bowl-Nominierungen In jedem seiner sechs Jahre als Starter wurde Patrick Mahomes auch in den Pro Bowl gewählt. Josh Allen wurde diese Ehre im Jahr 2020 zum ersten Mal zuteil, 2022 erneut. 8:1 für Mahomes.

Touchdown-Pässe Die Statistik spricht eindeutig für Mahomes, der in 96 Spielen in der regulären Saison satte 219 Touchdown-Pässe geworfen hat. Das sind 2,28 Touchdowns pro Spiel. Allen kommt bei 167 Touchdowns in 94 Spielen auf einen Wert von 1,78. Klare Sache – 6:0 für Mahomes.

Interception-Anfälligkeit Ein Quarterback darf vor allem eines nicht tun: Turnover produzieren. Vor allem Interceptions können eine Mannschaft den Sieg kosten. Mahomes warf in 96 Regular-Season-Spielen 63 Interceptions. Ein Wert von 0,66 pro Spiel. Allen liegt mit 78 Interceptions in 94 Spielen deutlich darüber und steht bei 0,83. 4:0 für Mahomes

Passgenauigkeit In dieser Kategorie hat sich Josh Allen im Vergleich zum Karriereschnitt in diesem Jahr verbessert. Seine Quote von angebrachten Pässen (Completion Percentage) liegt bei 66,5 Prozent. Mahomes kommt allerdings auf einen Wert von 67,2 Prozent. Auch im Laufe der Karriere zielt Mahomes mit 66,5 Prozent zu 63,2 Prozent besser. Punkt für Mahomes – 3:0.

Erfolge Patrick Mahomes ist der Superstar der NFL, er hat die Liga im Sturm erobert. In seiner ersten Saison als Starter wurde er 2018 der Most Valuable Player (MVP), 2019 holte er mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl und wurde MVP des Spiels. 2022 wiederholte er den Erfolg und wurde zudem erneut Saison-MVP. Auch zahlreiche Rekorde gehören schon ihm. Allen kann da nicht mithalten. 1:0 für Mahomes.

Andere Vorzeichen Was anders ist als vorher: Erstmals haben die Bills ein Heimspiel in den Playoffs gegen die Chiefs. Und die "Bills Mafia" kann einen Unterschied machen. "Die Stimmung, die Energie, die wir daraus ziehen können", sagte Allen: "Man kann es einfach nur als Momentum bezeichnen, etwas, das man nicht sehen, aber definitiv spüren kann. Und das geben sie uns." Und was geben die Quarterbacks ihren Teams?

Playoffs gehen an Mahomes Die bisherige Playoff-Bilanz spricht für Mahomes und für einen extrem motivierten Allen: Bislang behielten die von Mahomes angeführten Chiefs zwei Mal die Oberhand. 2020 im Championship Game der AFC und 2021 in der Divisional Round.

Patrick Mahomes gegen Josh Allen, Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills: Die beiden Quarterbacks haben eine neue NFL-Rivalität begründet, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ( ab 0:30 Uhr im Liveticker ) in die nächste Runde geht. In der Divisional Round stehen sich beide zum dritten Mal binnen vier Jahren gegenüber.blickt auf die Zahlen der beiden Kontrahenten.

"Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Er trägt sein Herz auf der Zunge und er wird auch viel sagen. Aber ich weiß, worauf er hinaus will, und wir alle wissen, was er will - und das ist einfach gewinnen", betonte Offensive Tackle Ronnie Stanley nach dem Sieg in der Divisional Round.

Seine Teamkollegen haben die ganze Saison bereits darüber gesprochen, dass Jackson ständig davon sprechen würde, den Super Bowl zu gewinnen. Sie hätten eine deutliche Veränderung in der Denkweise des QBs bemerkt, seit Jackson im April seinen Fünfjahresvertrag über 260 Millionen Dollar unterschrieben hat.

Mit dem Sieg in seinem ersten Playoff-Heimspiel zieht Jackson nun in sein erstes AFC Championship Game ein und rückt damit bis auf einen Sieg an den Super Bowl heran. "Deshalb ist er so hungrig", betonte Ravens-Linebacker Patrick Queen: "Man kann es in seinen Augen sehen. Man erkennt es daran, wie er redet, wie er sich gerade verhält. Er hat eine Menge zu beweisen und das will er auch."