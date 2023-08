Anzeige

Lamar Jackson bekommt bei den Baltimore Ravens unter Offensive Coordinator Todd Monken mehr Einfluss. Dieser reicht sogar so weit, dass der Quarterback-Star eigene Spielzüge vorschlagen darf.

Von Chris Lugert

Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens bekommt in der anstehenden NFL-Saison die Möglichkeit, eigene Spielzüge zu finden und diese dem Coaching Staff zu präsentieren. Der 26-Jährige bestätigte dies in einer Medienrunde nach dem gemeinsamen Training mit den Washington Commanders.

"Ich war zuletzt bei Social Media und dort habe ich ein paar Routen gesehen", berichtet Jackson. Diese habe er anschließend an Quarterbacks Coach Tee Martin geschickt. "Und er meinte: 'Ich leite es an Coach Monken weiter'", so Jackson. Offensive Coordinator Todd Monken habe der Spielzug gefallen, "also hat er ihn ins Training integriert. Heute haben wir ihn nicht gezeigt, aber ich glaube, er ist gut für uns", sagte der Spielmacher weiter.

Unter Monken, der nach der Vorsaison als OC auf Greg Roman gefolgt war, erhält Jackson deutlich mehr Freiheiten in seinem Spiel. Zuletzt träumte er sogar davon, in der kommenden Saison für 6.000 Yards werfen zu können. In der vergangenen Saison kam die Ravens-Offensive nur auf 20,6 Punkte im Schnitt, der niedrigste Wert seit 2015. Jackson fehlte allerdings auch mehrere Spiele verletzt.

In der Offseason verpflichteten die Ravens mit Odell Beckham Jr. und Nelson Agholor zwei gestandene Wide Receiver, im Draft kam Zay Flowers in der ersten Runde hinzu.