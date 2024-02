Anzeige

Eine ganze Zeitungsseite reserviert Bill Belichick im Boston Globe, um sich noch einmal an die Fans der New England Patriots zu wenden. Die Trainerlegende findet große Worte und beweist auch Selbstironie.

Bill Belichick hat sich ein paar Wochen Zeit gelassen. Aber was sind schon ein paar Wochen nach 24 gemeinsamen Jahren? Und wahrscheinlich musste er auch erstmal alles sacken lassen, nach seiner Entlassung bei den New England Patriots. Und zur Ruhe kommen.

Um die richtigen Worte zu finden. Das ist dem an Super-Bowl-Titeln erfolgreichsten Head Coach der NFL-Geschichte gelungen.

Auf einer ganzseitigen Anzeige in der Sonntagsausgabe des "Boston Globe" wandte sich Belichick noch einmal an die Fans der Patriots, wie der aus Boston stammende "ESPN"-Reporter Field Yates auf Twitter offenbarte. Überschrieben ist der offene Brief mit "An die Patriots-Fans überall".

Direkt im ersten Satz geht der 71-Jährige in die Vollen: "Nirgendwo sonst in Amerika sind die Sportfans so leidenschaftlich wie in New England und ich habe mich 24 Jahre lang geehrt gefühlt, eure Leidenschaft und Kraft zu spüren. Die Patriots sind das einzige NFL-Team, das sechs Staaten repräsentiert, aber in der Realität kennt die Patriots-Nation keine Grenzen."

Dann kommt Belichick auf das nicht immer schöne Wetter rund um Foxborough zu sprechen, erwähnt die Fanbriefe, die er in all den Jahren bekommen hat. Außerdem dankt er den Fans, die mitgefiebert und sein Team angefeuert haben: "Viele Male habt ihr in gegnerischen Stadien das Kommando übernommen und wart die letzten, die geblieben sind."