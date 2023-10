Den Berichten nach nahm Favre das Geld, um sein Biotech-Unternehmen weiter zu finanzieren, anstatt die Summe wie geplant an die Bedürftigen zu geben. Ein Teil landete wohl auch bei der University of Southern Mississippi, dem Vernehmen nach fünf Millionen Dollar. Damit wurde angeblich ein neuer Volleyballplatz für das Team der "Golden Eagles" gebaut.

Genau genommen geht es um acht Millionen Dollar, die für das öffentliche Hilfsprogramm "Temporary Assistance for Needy Families" gedacht waren.

Offenbar nicht genug. Wie mehrere US-Medien berichten, soll sich der 52-Jährige an einer Millionensumme bereichert haben, die an Bedürftige gehen sollte.

Der ehemalige NFL-Quarterback Brett Favre sollte in seiner Karriere eigentlich viel Geld verdient haben.

Das Image der NFL-Ikone Brett Favre leidet extrem! Der ehemalige Quarterback soll sich an einer Millionensumme für Bedürftige bereichert haben und weigert sich offenbar, den vollen Betrag zurückzuzahlen.

Favre investiert Geld anders als geplant

Zufälligerweise das Volleyballteam, in dem die Tochter von Favre spielt. Schon 2020 stand Favre unter dem Verdacht der Veruntreuung, als "Mississippi Today" von dem Fall an der Universität berichtete. In dem Jahr wurden 94 Millionen Dollar veruntreut, mehrere Leute wurden verhaftet.

Favre soll schon damals involviert gewesen sein. Der ehemalige Spieler der Green Bay Packers dementiert die Berichte, behauptete, er wusste nicht, dass das Geld aus diesem Programm komme. Doch die Beweislage wurde immer erdrückender.

Ihm wurde aufgetragen, das Geld zurückzuzahlen. 1,1 Millionen zahlte er bereits zurück. Doch Favre weigert sich, mehr zu zahlen, nennt die Forderungen unverhältnismäßig, total übertrieben und belästigend.