Buffalo Bills: Die größten Baustellen in der NFL-Offseason

Die Franchise muss somit weiterhin auf den ersten Super-Bowl-Sieg der Teamgeschichte warten. Damit die Durststrecke möglicherweise in der Saison 2025 endet, sind in der Offseason ein paar Baustellen zu beheben.

1. Neue Receiver draften

In Amari Cooper und Mack Hollins werden zwei Receiver der Bills zu Free Agents werden. Der 30-jährige Cooper wurde erst Mitte Oktober von den Cleveland Browns zu den Bills getradet. In acht Spielen der regulären Saison fing er Pässe für 297 Yards und zwei Touchdowns. In den Playoffs war er kein großer Faktor. Allerdings spielte er 2022 und 2023 noch überragend mit jeweils weit über 1.000 Receiving Yards.

Der 31-jährige Hollins fing 2024 zwar lediglich Pässe für 378 Yards, allerdings waren auch fünf Touchdown-Pässe darunter. Ob es noch sinnvoll wäre, für viel Geld die Verträge mit den beiden Routiniers zu verlängern? Zweifel sind angebracht.

Entscheiden sich die Verantwortlichen dagegen, ließe sich der Kader im Draft auffüllen. Die Bills sind in der 1. Runde an Position 30 an der Reihe, in der 2. Runde können sie an Position 56 und 62 sogar zweimal picken. Insgesamt täte den Bills ein kleiner Umbruch auf der Receiver-Position gut.