San Frncisco 49ers: Franchise-Legende Jerry Rice kritisiert Kaderplanung

Die San Francisco 49ers haben viele Leistungsträger abgegeben. Franchise-Ikone Jerry Rice findet kritische Worte dazu.

von Oliver Jensen,

Jerry Rice gilt als der beste NFL Wide Receiver aller Zeiten. Von 1985 bis 2000 spielte er für die San Francisco 49ers und gewann dreimal den Super Bowl. Sein dritter Triumph im Januar 1995 war bis heute der letzte Super-Bowl-Sieg der Franchise.

Rice hat offenbar wenig Hoffnung, dass sich daran zeitnah etwas ändern wird. Der Hall of Famer ist mit der Personalpolitik seines Ex-Teams unzufrieden.

"Ich habe einfach das Gefühl, dass wir der Mannschaft zu viele Teile hinzugefügt haben. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass diese Jungs junge Kerle sind", sagte der 62-Jährige gegenüber den "San Jose Mercury News".

"Der Super Bowl 60 wird hier in San Francisco (im Levi's Stadium in Santa Clara) stattfinden. Ich hätte es vorgezogen, alles so zu lassen wie letztes Jahr, daran anzuknüpfen und eine Chance für das kommende Jahr zu haben."