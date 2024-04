Buffalo Bills: Von Miller hofft auf Trade für Wide Receiver beim Draft

Anzeige

Dass die Buffalo Bills nach dem Trade von Stefon Diggs dringend Wide Receiver bräuchten, scheint auch Von Miller umzutreiben. Mit einem Instagram-Video heizt er nun Spekulationen um einen Trade zum Draft 2024 an.

Stefon Diggs wurde zu den Houston Texans getradet. Gabriel Davis verabschiedete sich als Free Agent zu den Jacksonville Jaguars. Die Buffalo Bills könnten einen starken Wide Receiver beim Draft 2024 gut gebrauchen.

Das sieht auch Linebacker Von Miller so – und posaunte das auf Instagram aus. Der Defensiv-Star postete ein Video mit einem Text zu General Manager Brandon Beane: "Brandon Beanes Ankunft beim NFL Draft, um sich für einen Wide Receiver vorzutraden. Auf Beane vertrauen wir."

Ob der GM auf seinen Spieler hört? Bislang hatte Beane in seinen sechs Drafts als GM der Bills noch nie an den ersten zwei Draft-Tagen einen Wide Receiver gepickt. Zudem hätte Buffalo auch in der Secondary Bedarf.

Die Bills kommen in der ersten Runde des diesjährigen Drafts Stand jetzt erst an 28. Stelle zum Zug. Voraussichtlich zu spät, um eines der vielversprechendsten Receiver-Talente wie Marvin Harrison Jr, Malik Nabers oder Rome Odunze für sich zu gewinnen.