One Piece ist in aller Munde. Der Manga, den es auch schon seit Ende der 90er Jahre als Anime gibt, erlebt einen neuen Hype. Auch die Live-Action-Serie auf Netflix kam so gut an, dass bereits Werbungen davon als Grafiken bei der NFL laufen. Ein kreativer Reddit-User namens "Daijoburu" hat zudem ein cooles Crossover aus One Piece und der NFL kreiert.