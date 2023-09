Anzeige

Nach der furchterregenden Leistung der Offense der New York Jets gegen die New England Patriots hat sich Quarterback-Legende Joe Namath geäußert. Der Hall of Famer schäumt vor Wut über QB Zach Wilson.

Von Kai Esser

Es war der Tiefpunkt der noch jungen Saison der New York Jets.

Mit 10:15 unterlagen die Jets dem Erzrivalen New England Patriots. Es war die 15. Pleite in Serie gegen die Patriots. Besonders Quarterback Zach Wilson steht in der Kritik. Wieder einmal lieferte er eine höchstens unterdurchschnittliche Leistung ab.

Jene Leistung brachte Joe Namath auf die Palme. Der 80-Jährige gewann mit den Jets Super Bowl III.