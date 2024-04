NFL: Chicago Bears ändern Pläne für neues Stadion - Neubau innerhalb der Stadt angekündigt

Anzeige

Die Chicago Bears haben sich offenbar gegen einen Umzug in den Vorort Arlington Heights entschieden. Stattdessen soll ein neues Stadion innerhalb der Stadt gebaut werden.

von Daniel Kugler

Die Chicago Bears haben offenbar die eigenen Stadion-Pläne über den Haufen geworfen und werden nun doch innerhalb der "Windy City" eine neue Spielstätte bauen.

"Die Chicago Bears werden am Mittwoch, dem 24. April, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Stadt und anderen Interessenvertretern eine Pressekonferenz veranstalten, um ihre Pläne für ein hochmodernes, in öffentlichem Besitz befindliches, überdachtes Stadion sowie zusätzliche Grün- und Freiflächen mit Zugang zum Seeufer für Familien und Fans auf dem Museums-Campus bekannt zu geben", heißt es in einer Erklärung.

Die Franchise hatte zuvor im Vorort Arlington Heights ein Grundstück gekauft, auf dem sie eigentlich ein Stadion errichten wollten.

Laut einem Bericht von "Pro Football Talk" hätten die Bears aber einen Rückzieher gemacht, als sie erfahren haben, dass die Grundsteuern für das Gelände deutlich höher ausfallen würden, als sie erwartet hatten.