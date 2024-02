Chicago Bears: Trennung von Justin Fields? Head Coach und GM geben Hinweise

Anzeige

Trennen sich die Chicago Bears von Quarterback Justin Fields? Vor dem Combine geben die Verantwortlichen Hinweise.

Für die Chicago Bears gibt es vor dem kommenden NFL-Draft im April zwei Möglichkeiten. Entweder sie traden ihren Nummer-1-Pick und behalten ihren Quarterback Justin Fields, oder sie traden Fields, behalten den Pick und sichern sich einen neuen Spielmacher.

Angesichts mehrerer Aussagen, die Head Coach Matt Eberflus und General Manager Ryan Poles vor Beginn des Scouting Combine getätigt haben, scheint es so, als würde die Franchise ernsthaft eine Trennung von ihrem bisherigen Spielmacher in Erwägung ziehen.

So erklärte GM Poles, Fields müsse sich verbessern, wenn es darum gehe, Pässe aus der Quarterback Pocket zu spielen. Auch in entscheidenden Two-Minute-Situationen gebe es noch Verbesserungsbedarf.

Dazu passen die Aussagen von Cheftrainer Eberflus, der sich einen Spielmacher wünscht, der in der Crunch Time seine besten Leistungen bringt. "Ich schaue bei einem Quarterback auf genau die Situationen. Ich schaue mir die Jungs an, die Third Downs, Two-Minute-Situationen und generell Situationen am Ende des Spiels meistern können. Da trennt sich für mich die Spreu vom Weizen."