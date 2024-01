Anzeige

Das AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens bricht in den USA einen Zuschauer-Rekord.

Der 17:10-Sieg der Kansas City Chiefs über die Baltimore Ravens im AFC Championship Game hat es in den USA zu einem neuen Zuschauer-Rekord geschafft.

Wie "CBS" am Dienstag bekanntgab, sahen durchschnittlich 55,5 Millionen Fans das Spiel in den USA live im TV, was eine neue Bestmarke für ein AFC Championship Game bedeutet.

Zuvor hielt die Partie zwischen den Pittsburgh Steelers und den New York Jets aus dem Jahr 2011 den Rekord als AFC Championship Game mit den meisten TV-Zuschauern.

Damals sahen durchschnittlich 54,9 Millionen Fans das Spiel live im TV.