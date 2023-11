Burrow hatte sich in Woche elf im Spiel gegen die Baltimore Ravens einen Bänderriss im Handgelenk zugezogen. Bereits kurze Zeit später war klar, dass die Saison für ihn gelaufen ist.

Für Joe Burrow beginnt ab sofort die Regeneration seiner kaputten Hand. Der Quarterback der Cincinnati Bengals wurde am Montag erfolgreich operiert, wie die Franchise in einem Statement bekannt gab.

Star-Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals ist erfolgreich an der Hand operiert worden.

"Ich habe so etwas schon einmal erlebt. Das ist nichts Neues", sagte Burrow bereits vergangene Woche: "Das ist Football. So etwas kommt vor. Man muss einfach lernen, damit zu leben.“

Burrow am Spielfeldrand

Der 26-Jährige stand am vergangenen Sonntag bei der 10:16-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers am Seitenrand und trug einen Ohrstöpsel, mit dem er die Playcalls seines Teams hören konnte.

Auch in Woche 14 wird er zum Spiel gegen die Indianapolis Colts im Stadion erwartet.

"Er will verfügbar sein", sagte Offensive Coordinator Brian Callahan am Montag: "Er war die ganze Woche über im Besprechungsraum großartig. Es ist immer hilfreich, wenn man ihn als Gesprächspartner hat und weiß, was er sieht und wie er es sieht."

Joe Burrow wird für die Saison 2024 bei den Cincinnati Bengals zurückerwartet.