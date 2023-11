In der zweiten Hälfte verhinderte die Bengals-Defense eine Aufholjagd der Bills, wenngleich auch Burrow und Co. den Schwung aus Halbzeit eins nicht mitnehmen konnten.

Danach aber geriet die Offense von Buffalo wie so oft in den vergangenen Spielen ins Stocken. Bis zur Halbzeit gelangen den Bills keine Punkte mehr, Allen leistete sich eine Interception. Die Bengals legten mit einem Touchdown-Pass von Joe Burrow auf Drew Sample kurz vor der Halbzeit noch einmal nach und sorgten so für eine Vorentscheidung.

Bei den Gästen setzt sich die Inkonstanz der laufenden Saison unterdessen weiter fort. Seit dem überzeugenden Sieg in Woche vier gegen die Miami Dolphins folgte bei den Bills auf jeden Sieg stets eine Niederlage. Mehr noch: Die Bills rutschten durch die Niederlage in Cincinnati im AFC-Ranking auf Platz neun ab und würden, Stand heute, die Playoffs verpassen.

Die Cincinnati Bengals haben ihre Topform der vergangenen Wochen noch einmal untermauert und im Sunday Night Game der NFL die Buffalo Bills besiegt. Im heimischen Paycor Stadium gewannen die Bengals mit 24:18 (21:7) und feierten den vierten Sieg in Folge. Mit einer Bilanz von 5-3 zog die Franchise aus Ohio zudem im AFC-Ranking an den Bills (5-4) vorbei.

Nach jeweils einem Field Goal auf beiden Seiten verkürzte Allen mit einem Touchdown-Pass auf Stefon Diggs drei Minuten vor dem Ende auf sechs Punkte. Die Bengals spielten in ihrem anschließenden Drive die Uhr aber locker runter, sorgten für die nötigen First Downs und knieten schließlich ab.

Burrow gewinnt QB-Duell deutlich

Burrow, der zu Saisonbeginn mit einer Wadenverletzung zu kämpfen hatte und deutlich unter seinen Möglichkeiten blieb, setzte das nächste Ausrufezeichen und brachte 31 seiner 44 Pässe an den Mann, warf für 348 Yards und zwei Touchdowns. Damit unterstrich er seine Rückkehr zu alter Form.

Allen hatte erneut Licht und Schatten in seinem Spiel, seine Statline zeigte am Ende 26 von 38 angebrachten Pässen für 258 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Zudem lief er bei besagtem Play in Halbzeit eins selbst in die Endzone.

Für die Bills geht es im Monday Night Game von Woche 10 mit einem Heimspiel gegen die Denver Broncos weiter. Die Bengals bekommen es bereits am kommenden Sonntag erneut zu Hause mit den Houston Texans zu tun.