Cincinnati Bengals verlieren bei den Ravens - Joe Burrow muss verletzt raus

Die Cincinnati Bengals müssen bei den Ravens nicht eine Niederlage, sondern auch den Verlust ihres Quarterbacks verkraften.

Was für ein bitterer Abend für die Cincinnati Bengals!

Bei den Baltimore Ravens verlor das Team von Head Coach Zac Taylor das Spiel und Joe Burrow.

Bei der 20:34-Niederlage seines Teams musste der Quarterback nach einem Touchdown-Pass das Feld im zweiten Viertel wegen einer Verletzung am Handgelenk des Wurfarms verlassen.

Damit bestätigte sich offensichtlich, was sich schon am Tag zuvor angedeutet hatte. Die Bengals veröffentlichen zunächst ein Video des Teams, auf dem zu sehen ist, dass Burrow an der Wurfhand eine Schiene trägt.

Später löschten sie es wieder, wohl um keine Spekulationen aufkommen zu lassen. Nun deutet viel darauf hin, dass Burrow schon angeschlagen ins Spiel gegangen war.