NFL: Comeback von Tom Brady für Scouts wohl kein Thema

Eine Rückkehr von Tom Brady in die NFL ist für Scouts offenbar nicht von Interesse. Zuletzt brachte sich der Star-Quarterback selbst ins Gespräch.

Kehrt Tom Brady nochmal in die NFL zurück?

Laut Jeremy Fowler von "ESPN" wird die Möglichkeit eines Comebacks des Star-Quarterbacks ligaintern in Frage gestellt.

Der Reporter berichtete am Montag in der Sendung "Get Up", dass er "in NFL-Kreisen nur wenig darüber gehört hat".

"Ich habe mit mehreren Scouts gesprochen, die sagten: 'Er sah vor zwei Jahren nicht sehr motiviert aus. Ich weiß, dass er ein paar Zahlen vorzuweisen hatte, über die wir reden, aber er sah ziemlich fertig aus und es schien, als hätte er kein Interesse daran, Hits in der Poket einzustecken. Und jetzt, zwei Jahre später, ist er bereit, wieder aufzulaufen?'", führte Fowler aus.

Die Spekulationen nahmen zuletzt Fahrt auf, nachdem Brady, der im August 47 Jahre alt wird, im "Deep Cut Podcast" betont hat, dass er "nicht gegen" die Idee sei, wieder zu spielen, falls ein Team mitten in der Saison einen Quarterback suchen sollte.