Doch auch abseits des Drafts will sich die Franchise weiter verstärken. Das kündigte Besitzer und General Manager Jerry Jones nun an. Bei der Pressekonferenz vor dem Draft sagte Jones, das Team würde an "ziemlich umfangreichen Trades" arbeiten.

Wenn am kommenden Donnerstag der NFL Draft startet ( Alle Runden werden im NFL-Network-Stream auf ran.de und in der ran App übertragen ), sind die Dallas Cowboys mit insgesamt zehn Picks gut ausgestattet – davon je einer in den ersten drei Runden.

2021 war Dallas zuletzt in einen Draft-Trade um Picks in der ersten Runde involviert. Damals gab Jones für einen zusätzlichen Viertrundenpick das Recht auf, an Position zehn auszuwählen. Dafür durfte Dallas an zwölf picken – und schnappte sich dennoch Micah Parsons.

Gut möglich, dass die Franchise auch am Donnerstag bei Trades beteiligt sein wird. Aktuell wählen die Cowboys und Jerry Jones in Runde eins an Position zwölf aus.