Diese Summe konnte Prescott in der vergangenen Spielzeit bis zu seiner Verletzung nicht rechtfertigen. Nach acht Spielen hatte er gerade einmal elf Touchdowns bei acht Interceptions auf seinem Konto - nur selten zuvor hatte der Signal Caller so schlechte Werte wie in dieser Phase.

Wenige Wochen zuvor noch hatte er einen Monstervertrag über 240 Millionen Dollar für vier Jahre bei den Cowboys unterschrieben, der ihn – gemessen am durchschnittlichen Jahreseinkommen – zum bestbezahlten Quarterback in der NFL-Historie machte.

Der 31-Jährige hatte sich im vergangenen November im Spiel gegen die Atlanta Falcons so schwer am Oberschenkel verletzt , dass eine Operation nötig wurde und er für den Rest der Saison ausfiel.

Mittlerweile aber ist er schon wieder voll motiviert und fokussiert auf die neue Saison. "Es geht jetzt darum, gesund zu bleiben und so fit zu werden, dass ich 17 bis 20 Spiele machen kann, je nachdem, wie weit wir kommen", sagte Prescott.

"Ich komme immer näher an das Level heran, das ich mir vorstelle, auch wenn ich noch keine Prozentzahl angeben will", so der einstige Viertrunden-Pick weiter: "Ich weiß, dass bald das Teamtraining anfängt, und ich kann mir vorstellen, zumindest in Teilen wieder mit dabei zu sein, wenn nicht sogar schon in vollem Umfang."