Nicht nur ist das ein Schuldeingeständnis des Cheftrainers, sondern auch eine Offenbarung. Ein Team, was vor fast 100.000 Fans im eigenen Stadion in den Playoffs steht, war "nicht bereit"? Dann liegt es nicht an der individuellen Qualität der Mannschaft, sondern an der Einstellung. Und eben jene hat der Coach zu verantworten. Und den Titel Head Coach dürfte McCarthy nach diesem blamablen Auftritt eigentlich gar nicht mehr haben. Zumindest, wenn Besitzer und General Manager Jerry Jones sich richtig entschieden hätte.

Cowboys hätten Neuanfang wagen müssen Der verkündete nämlich am Donnerstag, dass man mit McCarthy in 2024 weitermachen werde. "Dieses Team ist in der Lage dazu, das ultimative Ziel zu erreichen und zwar mit Mike McCarthy als Head Coach", ließ der 81-Jährige in einem Statement verlauten. Sicher, Jerry? Man sollte meinen, dass McCarthy in seinen drei Playoff-Auftritten mit Nachdruck unter Beweis gestellt hat, dass er nicht dazu in der Lage ist. Im vergangenen Jahr scheiterten die Cowboys an den San Francisco 49ers, im letzten Play stellte man Running Back Ezekiel Elliott als Center auf, was Dallas nur Hohn und Spott einbrachte.

Im Jahr zuvor, ebenfalls Schluss gegen die "Niners", sagte McCarthy ohne Timeouts und bei nur noch wenig zu spielenden Sekunden einen Quarterback-Draw-Spielzug an. Heißt: Dak Prescott täuscht einen Pass an und läuft dann durch die Mitte los. Die Uhr lief aus, die Cowboys verloren. Es ist nicht nur das Abschneiden an sich, es ist auch die Art und Weise! Von den Blowout-Siegen gegen schwache Teams in der Regular Season wie die Washington Commanders oder New York Jets kann man sich wenig kaufen. Spätestens jetzt, nachdem die ganze NFL-Welt zum dritten Mal in Folge den Kopf wegen McCarthy schüttelte, wäre es Zeit für einen Schlussstrich gewesen. Aber in Dallas glaubt man, warum auch immer, an den großen Wurf unter dem langjährigen Packers-Coach.

Wie oft hat man die Chance auf Bill Belichick? Vor allem wenn man bedenkt, wen Jones und Dallas stattdessen hätte holen können. Wenige Tage zuvor gaben die New England Patriots bekannt, sich von Head Coach Bill Belichick zu trennen. Ja, die Coaching-Legende Belichick! Nicht nur der zweiterfolgreichste Head Coach der NFL-Historie mit 333 Siegen (Regular Season und Playoffs), sondern das Defensive Mastermind, das für zwei der besten defensiven Super-Bowl-Performances der langen Liga-Geschichte verantwortlich war (Super Bowl 25, Super Bowl 53).

Mal ganz abgesehen von den acht (!) Ringen, die Belichick in seiner Trainerkarriere als Assistent und Chefcoach bereits errungen hat. Ja, McCarthy ist zweifelsfrei ein solider bis guter Coach. Aber wieso sollte man an "solide bis gut" festhalten, wenn man das Beste vom besten haben kann? Es ist die Loyalität zu den Personen, die Owner Jones einst höchst selbst installiert hat, die die Cowboys um den etwaigen Erfolg bringt. Bereits bei McCarthys Vorgänger, Jason Garrett, hatte der 81-Jährige einen zu langen Geduldsfaden. Die Situationen sind vergleichbar: Garrett überzeugte nicht in den entscheidenden Momenten und verkam gegen Ende seiner Amtszeit zum Meme.

Anzeige Wohin mit Prescott? Neustart im Staff wäre auch Neustart für ihn gewesen Zumal in Arlington, Texas, in dieser Offseason ja noch eine ganz andere, mutmaßlich unangenehme Entscheidung ansteht. Quarterback Prescott hat nur noch ein Jahr in seinem laufenden Vertrag. Eine Verlängerung müsste also in diesem Frühling beziehungsweise Sommer vereinbart werden. Doch, will man den vierten Pick in der ersten Runde im Draft 2016 überhaupt verlängern? Analog zu McCarthy hat es Prescott nicht geschafft, je über die zweite Playoff-Runde hinauszukommen. Seine Playoff-Bilanz: Zwei Siege in fünf Spielen. In mittlerweile acht Jahren ist das nicht gut genug für die historisch so erfolgsverwöhnte Franchise - deren ruhmreiche Zeiten aber bereits einige Zeit zurückliegen. Und schon gar nicht gut genug für das, was das Prescott-Lager an Gehalt fordern dürfte.

