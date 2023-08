Dallas Cowboys: Kicker-Krise hält auch im Training Camp weiter an

Anzeige

Nach der Entlassung von Kicker Brett Maher, der in den Playoffs für die Dallas Cowboys ein Debakel erlebte, wackeln auch seine Nachfolgekandidaten Tristan Vizcaino und Brandon Aubrey im Training Camp bedenklich - mit weitreichenden Folgen.

Die Saison 2022 endete für die Dallas Cowboys mit einem Einbruch ihres Kickers Brett Maher in den Playoffs, der beim 31:14-Sieg in der NFC Wildcard Round gegen die Tampa Bay Buccaneers gleich vier Extrapunkte in Folge verschoss. In der Offseason folgte dann die Trennung.

Doch auch wenige Wochen vor Saisonstart hat sich die Situation auf der Position nicht wirklich stabilisiert. Tristan Vizcaino und Brandon Aubrey wurden als mögliche Nachfolger verpflichtet und sollten um die Starter-Rolle kämpfen. Im Training Camp läuft allerdings weiter vieles nicht nach Plan.

So gaben die Cowboys am Montag via "Twitter" bekannt, dass Vizcaino, der zuvor in drei Saisons für vier Teams gespielt hatte, bereits wieder entlassen wurde. Der 28-jährige Rookie Aubrey ist somit vorläufig der einzig verbleibende Kicker im Roster.

Head Coach Mike McCarthy erklärte daraufhin gegenüber "The Athletic" zwar, "begeistert von unserem jungen Kerl" Aubrey zu sein, der zuvor für den amtierenden USFL Champion Birmingham Stallions spielte, hielt sich aber auch die Option offen, noch einen erfahrenen Kicker zu verpflichten: "Wir sind immer offen für Geschäfte."