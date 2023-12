Anzeige

In einem Punktefeuerwerk haben sich die Dallas Cowboys mit 41:35 gegen die Seattle Seahawks durchgesetzt. Der letzte Offensiv-Spielzug der Seahawks sorgte bei Cowboys-Star Parsons allerdings für Verwirrung.

Die Seattle Seahawks und Dallas Cowboys lieferten zum Startschuss des 13. Spieltags ein Spektakel ab. In einem offenen Schlagabtausch gewann das Team von Head Coach Mike McCarthy mit 41:35.

Der letzte Offensiv-Spielzug der Seahawks sorgte allerdings für Verwirrung.

Im Anschluss an die Partie äußerte sich Parsons zur Schlüsselszene: "Ich denke nicht, dass es ein guter Plan ist, mich nicht zu blocken. Selbst wenn es so geplant war, dass der Running Back mich blockt, wäre das unclever gewesen", sagte der Pass Rusher.

Was war passiert?

Die Seahawks benötigten beim vierten Versuch kurz vor Schluss noch zwei Yards für ein neues First Down. Die Defensive der Cowboys stellte eine Reihe an Pass Rushern an die Line of Scrimmage.