"Wir haben hier eine Chance verpasst", schimpfte Michael Irvin in einem Video, das er am Samstag auf seinem eigenen YouTube-Kanal veröffentlichte.

"Alle Augen sind auf sie gerichtet. Sie sind in einer Position, in der wir seit 30 verdammten Jahren nicht mehr waren", monierte Irvin.

Von diesen glorreichen Zeiten ist "America’s Team" derzeit ein gutes Stück weit entfernt. Irvin ärgerte sich, dass die Cowboys zuschauen müssen, während mit den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles zwei Teams aus der eigenen NFC East am Sonntag um den Super-Bowl-Einzug kämpfen.

Michael Irvin hätte sich frischen Wind gewünscht

Dabei betonte er, dass er persönlich kein Problem mit Schottenheimer habe. Aber die Idee, den bisherigen Offensive Coordinator zu befördern, hält Irvin schlichtweg für falsch.

Der legendäre Receiver hätte sich stattdessen gewünscht, dass sein langjähriger Mitspieler "Prime Time" Sanders für frischen Wind sorgt und einen Neustart einleitet.

Sanders arbeitet aktuell erfolgreich am College als Head Coach der Colorado Buffaloes, wo seine Söhne Shedeur und Shilo als Quarterback und Defensive Back agieren. Er hatte jedoch zuletzt in der Sendung "Good Morning America" auf dem Sender "ABC" betont, nur in die NFL wechseln zu wollen, wenn er seine beiden Söhne auch dort trainieren könne.