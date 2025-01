Und um es klarzustellen, fügte er noch hinzu: "Söhne." Quarterback Shedeur und Defensive Back Shilo müssten also nicht nur beide in der NFL landen, sondern auch noch beim selben Team unterkommen.

Nun nannte "Prime Time" aber doch eine Voraussetzung, die ihn an die NFL-Seitenlinie bringen könnte. In der Sendung "Good Morning America" auf dem Sender "ABC" wurde er nach einem möglichen Engagement als Coach gefragt und antwortete: "Der einzige Grund, darüber nachzudenken, wäre, um meine Söhne zu trainieren."

Nach dem Ende seiner zweiten Saison bei den Colorado Buffaloes wird Deion Sanders einmal mehr mit der NFL in Verbindung gebracht. Dorthin will er aber nur unter einer Bedingung wechseln.

Sanders über Buffaloes: "Liebe alles, was wir aufbauen"

Zugleich brach der Hall of Famer eine Lanze für sein aktuelles Projekt: "Ich liebe Colorado, ich liebe meine Buffaloes. Ich liebe alles, was wir aufbauen. Ich liebe alles, was wir machen."

Sanders spielte von 1989 bis 2005 in der NFL für fünf verschiedene Teams. Mit den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys gewann er jeweils einmal den Super Bowl – binnen zwölf Monaten.

Seit 2012 ist er als Coach aktiv, die Buffaloes sind seine vierte Station als Cheftrainer. Dort besitzt er einen Vertrag über fünf Jahre, der ihm 29,5 Millionen US-Dollar einbringt.

"Fox"-Reporter Joel Klatt sprach zuletzt in der Radiosendung "Stokley and Evans with Mark Schlereth" sogar davon, Sanders habe ein "sehr, sehr, sehr gutes Angebot von Colorado vorliegen, und ich weiß nicht, warum es noch nicht unterschrieben wurde, aber ich kann sagen, dass ich nicht glaube, dass er in der NFL arbeiten wird".

Sanders und die Buffaloes seien die perfekte Verbindung: "Er kann komplett er selbst sein. Das kann er in der NFL nicht."