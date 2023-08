Anzeige

Sam Williams von den Dallas Cowboys wurde wegen illegalen Waffen- und Drogenbesitzes in Texas festgenommen. Nun sorgt Klub-Besitzer Jerry Jones mit seiner Reaktion für Aufsehen.

Mit diesen Aussagen verwundert Jerry Jones wohl nicht nur die NFL-Welt. Der Besitzer der Dallas Cowboys hat den neuesten Vorfall um Sam Williams heruntergespielt. Und die Festnahme sogar als positive Entwicklung dargestellt.

"Nun, zuallererst sehe ich, dass er reifer wird. Was ist er gefahren, 66 Meilen pro Stunde? Also ist er dieses Jahr 34 Meilen pro Stunde langsamer als letztes Jahr. 98 zu 66. Das ist also eine Verbesserung", spielte der 80-Jährige gegenüber Reportern von "FOX4" auf eine frühere Verhaftung des Defensive End an und offenbarte damit zugleich mathematische Schwächen.

Zuvor hatten die Cowboys jegliche Form einer Stellungnahme abgelehnt. Jones' Aussagen waren also die ersten zu dieser Situation. Aussagen, die einen faden Beigeschmack haben.