Dallas Cowboys: DeMarcus Ware wird in Ring of Honor aufgenommen

Corey Peters (zuletzt Jacksonville Jaguars)

Corey Peters hängt nach zwölf Jahren die Footballschuhe an den Nagel. Zuletzt stand der Defensive Tackle bei den Jacksonville Jaguars unter Vertrag. Seine Anfänge machte er aber bei den Atlanta Falcons, die ihn 2010 in der dritten Runde aus Kentucky drafteten. Von 2016 bis 2021 schloss er sich den Arizona Cardinals an. Via Instagram nahm Peters rührend Abschied vom Sport: "Ehrlich gesagt dachte ich nicht, so lange professionell Football zu spielen. Ich werde ewig dankbar sein für die Zeit, jetzt brauche ich aber eine neue Herausforderung. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich freue mich auf das, was das Leben mir anbieten wird." Peters beendet seine Karriere mit 336 Tackles - 55 für Raumverlust - und 19 Sacks in 164 Spielen. Gerade bei den Cardinals war der Lineman nicht nur für seine Leistungen auf, sondern auch neben dem Platz beliebt. Mit seinem "Peters Educational Enrichment Project" eröffnete er Schülerinnen und Schülern in der Gegend einen Buchklub, an dem er auch immer wieder selbst teilnahm.