Auch die Anfangsphase des Spiels war ereignisreich: Die Chargers vollendeten gleich ihren ersten Drive mit einem Touchdown-Pass von Justin Herbert auf Keenan Allen. Dallas war beim zweiten Drive erfolgreich und ging dabei ins Risiko: Sie spielten den vierten Versuch aus, sodass Dak Prescott über 14 Yards in die Endzone gelangte. Danach übernahmen die Defensiven beider Mannschaften die Spielkontrolle.

Gut zwei Minuten vor der Halftime wählten die Cowboys erneut die riskante Variante. Statt von der gegnerischen 13-Yard-Linie ein sicheres Field Goal zu schießen, versuchte Prescott ein Quarterback-Sneak – diesmal ohne Erfolg. Erst als sich Dallas im letzten Spielzug vor der Pause erneut an nahezu selbiger Stelle befand, durfte Kicker Brandon Aubrey aufs Feld und sorgte für die Halbzeitführung von 10:7.

Im dritten Spielabschnitt brachten die Offensiven beider Mannschaften weiterhin wenig zustande, machten sich dafür aber mit unnötig vielen Strafen selber das Leben schwer. Die Chargers gelangten zweimal in die gegnerische Redzone, konnten aber nur einmal per Field Goal punkten und sorgten somit für den Ausgleich.

Anzeige

Meilenstein für Prescott

Zu Beginn des Schlussviertels nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Prescott warf einen Touchdown-Pass auf Brandin Cooks. Bemerkenswert: Prescott ist damit der 30. Quarterback in der Geschichte der NFL, der gegen alle 31 Gegner mindestens ein Touchdown-Pass warf. Die Chargers glichen per Touchdown-Pass von Herbert auf Gerald Everett aus.

Danach taten sich die Offensiven wieder schwer. 2:19 Minuten vor Spielende brachte Aubrey die Cowboys per Field Goal mit 20:17 in Führung. Eine Interception von Herbert, abgefangen durch Stephon Gilmore, entschied daraufhin das Spiel. Am Ende kommt der Chargers-Star auf 227 Passing Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Dak Prescott warf für 272 Yards und je einen Touchdown durch die Luft und auf dem Boden.

Die Chargers treten am kommenden Sonntag bei den Kansas City Chiefs an, die Dallas Cowboys haben eine Bye-Week und empfangen danach die Los Angeles Rams.