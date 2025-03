NFL: Dallas Cowboys passen Vertrag von CeeDee Lamb an - Superstar reagiert bemerkenswert

Die Dallas Cowboys stehen vor einer komplizierten Offseason in der NFL . Der Kader hat einige Baustellen, Cap Space hingegen gibt es bei den Texanern kaum. Wide Receiver CeeDee Lamb hat nun dabei geholfen, etwas mehr Spielraum zu schaffen.

Die Dallas Cowboys verfügen in der kommenden Offseason über relativ wenig Spielraum in Sachen Cap Space. Zumindest etwas mehr Luft haben sich die Texaner nun verschafft.

Nach der Anpassung liegt das Grundgehalt des 25-Jährigen in der kommenden Saison bei 1,17 Millionen Dollar, zudem wurde der Signing Bonus auf fünf Jahre aufgeteilt.

Die Cowboys strukturierten den Vertrag mit ihrem Nummer-1-Receiver um und sicherten sich damit rund 20 Millionen Dollar an zusätzlichem Cap Space. Der Cap Hit von Lamb liegt in der Saison 2025 nur noch bei knapp 15 Millionen Dollar.

Lamb: "Ich will gewinnen"

Auf die Frage eines Users auf der Plattform "X", warum er sich auf einen solchen Deal einlasse, antwortete Lamb: "Weil ich gewinnen will. Es braucht dafür mehr als nur mich selbst."

Nach Lamb wird von vielen Experten eine ähnliche Umstrukturierung bei Quarterback Dak Prescott erwartet. Der Cap Hit des Spielmachers liegt in der kommenden Saison bei 89,8 Millionen Dollar.

Durch die Umwandlung eines Teils des Basisgehalts in einen Signing Bonus und eine Streckung dessen über fünf Jahre könnte der Cap Hit auf gut 50 Millionen Dollar reduziert werden.

Geld, das womöglich in einen Backup-Quarterback investiert werden kann. Gerüchten zufolge sind die Cowboys aktuell an Joe Milton von den New England Patriots interessiert.